Зеленский анонсировал изменения в исполнительной власти

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих изменениях в структуре исполнительной власти страны. Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает украинское издание «Страна.ua».

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«Трансформация коснется сферы обороны и всех проектов, направленных на устойчивость государства», — заявил президент.

Он уточнил, что вопрос обсуждался с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

13 июля сообщалось, что Шмыгаль может стать министром обороны страны.

По данным издания, место Шмыгаля займет вице-премьер Юлия Свириденко, а действующий глава минобороны Украины Рустем Умеров может быть назначен послом Киева в США. В публикации говорится, что Владимир Зеленский уже принял решение о перестановках в правительстве.

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Кроме того, ожидается объединение некоторых министерств и перераспределение полномочий внутри кабмина. Так, несколько действующих министров могут утратить свои должности, однако конкретные фамилии пока не определены.

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