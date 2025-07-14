Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России

Президент США Дональд Трамп сделает невозможным установление мира на Украине, если поддержит «сокрушительные санкции» Конгресса против России. Такое мнение выразил британский дипломат Иэн Прауд в статье для журнала Responsible Statecraft.

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«Увеличение поставок вооружений не поможет Украине достигнуть победы конфликте, а поддержка Трампом вторичных санкций против Москвы уничтожит любые перспективы установления мира», — подчеркнул дипломат.

Трамп ответил на вопрос об эскалации с Россией

По мнению Прауда, законопроект, главным автором которого является сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), рискует подорвать российско-американские отношения. Он также указал на то, что введение 500-процентных пошлин «против основных торговых партнеров Москвы ни к чему не приведет».

Ранее сенатор Грэм намекнул, что «очень важное заявление» Трампа о России может касаться арестованных активов.

11 июля американский лидер пообещал выступить с важным заявлением по России в понедельник, 14 июля. Он не раскрыл его содержание, но сообщил, что разочаровался в Москве, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».