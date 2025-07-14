В США назвали причину приостановки военной помощи Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение о приостановке военной помощи Украине после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что Колби описал как запросы Украины на поставки оружия могут истощить запасы Пентагона. Документ не содержал каких-либо рекомендаций, однако он внес свой вклад в решение Хегсета о приостановке поставок оружия Украине.

В частности, Колби придерживается позиции, что США нужно сконцентрироваться на противодействии Китаю, пишет WSJ.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке принял решение о приостановке поставок военной помощи Украине.

На Украине заявили, что согласовывают с США поставки вооружений после приостановки

По данным Associated Press, решение Пентагона застало президента США Дональда Трампа врасплох.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в США сообщили об утрате интереса Трампа к Украине.