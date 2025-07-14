В США назвали причину приостановки военной помощи Украине

WSJ: Хегсет приостановил поставки Украине на основании записки своего заместителя

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Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение о приостановке военной помощи Украине после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Утверждается, что Колби описал как запросы Украины на поставки оружия могут истощить запасы Пентагона. Документ не содержал каких-либо рекомендаций, однако он внес свой вклад в решение Хегсета о приостановке поставок оружия Украине.

В частности, Колби придерживается позиции, что США нужно сконцентрироваться на противодействии Китаю, пишет WSJ.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке принял решение о приостановке поставок военной помощи Украине.

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По данным Associated Press, решение Пентагона застало президента США Дональда Трампа врасплох.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в США сообщили об утрате интереса Трампа к Украине.