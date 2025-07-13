Сенатор США высказался о важном заявлении Трампа по России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) намекнул, что важное заявление президента страны Дональда Трампа о России может касаться арестованных активов. Об этом он высказался в интервью телеканалу CBS News.

«Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Министр финансов Бессент хочет пойти дальше», — сказал сенатор.

Он также призвал обратить внимание на план по продаже Вашингтоном «огромного количества оружия» европейским странам, которое может принести пользу Киеву.

СМИ: украинцы с тревогой ждут "большого заявления" Трампа по России

Ранее Трамп анонсировал важное заявление касательно России. По его словам, он разочаровался в действиях Москвы, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».