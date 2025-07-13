На Западе упрекнули Трампа в лицемерии из-за Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за военной помощи Украине. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Эксперт отметил, что Трамп осуждал своего предшественника Джо Байдена за отправку оружия Киеву, а теперь его администрация «ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия».

«Лозунг "Америка превыше всего" давно в прошлом», — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву.

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До этого Трамп пообещал рассмотреть обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако, по его словам, это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.