Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Украина снова будет бить по мирным жителям России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

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«Наши подразделения будут делать все для переноса [конфликта] на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал Зеленский.

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

Ранее Владимир Зеленский сообщал о масштабной атаке российских войск на территорию Украины, в ходе которой за сутки было выпущено сотни беспилотников и ракет, включая комплексы «Кинжал» и «Искандер». Тогда он призвал западные страны усилить санкционное давление на российскую нефтяную отрасль и ввести вторичные санкции против государств, продолжающих покупать российскую нефть.