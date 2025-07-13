СМИ: украинцы с тревогой ждут "большого заявления" Трампа по России

Власти Украины с тревогой ждут «большое заявление» по России президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По данным газеты, накануне Трамп в интервью NBC News анонсировал, что в понедельник, 14 июля, намерен сделать важное заявление по России.

«Мы перепробовали все возможные варианты за последние несколько месяцев, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит бомбить. Надеюсь, Трамп наконец-то это понял. Все переговоры с российской стороной совершенно ясно показали одно: Путин не заинтересован в реальных переговорах», — отметил источник.

Журналисты напомнили, что американский лидер пообещал поставлять оружие странам Североатлантического альянса. Также он сказал, что блок, заплатив за вооружения и военную технику, сможет распределять их по своему усмотрению.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Ранее сообщалось, что эксперты не пришли к единому мнению по вопросу о том, что конкретно будет в заявлении Трампа. Аналитики предположили, что американский лидер может объявить о поддержке новых санкций против Москвы, а также пообещать возобновить военную помощь Украине.

По их мнению, ключевой вопрос заключается в том, ограничится ли Трамп символическим порицанием Москвы и обещаниями поддержать Киев или он откажется от курса на нормализацию отношений с Россией и дипломатии на Украине.