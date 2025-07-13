На Западе СМИ оценили курс президента США по Украине

Изменчивая позиция Дональда Трампа по украинскому вопросу стала центральной темой в ряде западных СМИ. Как отмечает The Telegraph, президент США торпедирует усилия Украины по восстановлению. По мнению издания, нестабильный курс действующего главы Белого дома может осложнить будущее республики и её финансирование. Со своей стороны, газета Le Monde фиксирует негативное влияние новой антимигрантской политики Трампа на украинских беженцев. Как констатирует CBS News, Трамп подталкивает европейские страны к тому, чтобы они взяли на себя большую часть бремени по поддержке Украины. В то же время американские власти опасаются проблем, связанных с запасами оружия в США, сообщает Politico.

Курс президента США по Украине оказался в центре внимания западных СМИ.

Как пишет The Telegraph, переменчивость позиции действующего главы Белого дома может осложнить дальнейшее восстановление Украины и её финансирование.

«Трамп торпедирует усилия Украины по восстановлению, — отмечает газета. — Переменчивость президента США мешает Киеву строить планы насчёт послевоенной жизни».

Как считает издание, никакие тёплые слова и никакая доброжелательная дипломатия союзников киевского режима «не могут скрыть тот факт, что будущее Украины по-прежнему диктуется прихотями одного человека — Дональда Трампа».

«Учитывая, что Белый дом, похоже, не в состоянии выработать окончательный подход по Украине, её способность определять своё собственное будущее оказывается как никогда неясной. США — безусловно крупнейший спонсор Украины. Соединённые Штаты также её основной источник военной помощи. В этом году Киеву угрожает дефицит на сумму до $19 млрд, что в значительной степени обусловлено сокращением американской поддержки», — пишет The Telegraph.

Британское издание не исключает, что именно нестабильная позиция Трампа по украинскому вопросу могла привести к тому, что американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.

«Похоже, что подобная непоследовательность в итоге стала решающим фактором в плане перемены отношения BlackRock. Сообщается, что BlackRock пришлось пойти на попятную ввиду того, что переменчивость Трампа спугнула инвесторов, которых пыталась привлечь компания», — говорится в материале.

После этого «надежды на воскрешение Украины серьёзно пошатнулись», поскольку BlackRock — «уолл-стритовский гигант в сфере управления активами и ключевой игрок в плане усилий по привлечению десятков миллиардов для послевоенного восстановления» Украины, «этим вопросом больше не занимается», добавляет газета.

Как считает The Telegraph, уход BlackRock «тяжело скажется на Киеве».

Без значительного финансирования извне — во многом со стороны частных инвесторов — «Украина обречена оставаться опустошённой оболочкой в течение поколения или больше», уверена The Telegraph.

Ранее газета The Telegraph писала, что Трамп послал сигнал Киеву, что любой вариант мирного соглашения с Москвой с большой долей вероятности будет предусматривать отказ Украины от территорий на востоке. Издание также констатировало, что ВС России стремительно освобождают населённые пункты в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

«Послать сигнал России»

Со своей стороны, газета Le Monde фиксирует негативное влияние новой антимигрантской политики Трампа на украинских беженцев. По данным издания, в условиях неопределённости, вызванной новым курсом Белого дома, «у украинцев больше нет уверенности в своём будущем» и некоторые из них «решают вернуться в Европу», говорится в материале.

Как констатирует CBS News, Трамп подталкивает европейские страны к тому, чтобы они взяли на себя большую часть бремени по помощи Украины.

«Дональд Трамп настаивает на том, чтобы европейские страны взяли на себя больше обязательств по поддержке Украины, — говорится в материале. — В четверг в интервью NBC News он предложил НАТО закупить оружие у США для передачи Украине».

Однако в ответ на заданный в ходе пресс-конференции вопрос о плане НАТО американский госсекретарь Марко Рубио отказался вдаваться в подробности о каком-либо новом механизме, сославшись на планы европейских стран по закупке вооружений, подчеркнул телеканал.

«В конце концов, некоторые комплексы, которые требуются Украине, Европа не производит. Им придётся закупать их у Соединённых Штатов», — цитирует Рубио CBS News.

Журналисты также напомнили, что с начала 2022 года США направили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов и Трамп критиковал эти расходы. По информации CBS, сейчас администрация США рассматривает возможность выделения нового финансирования Киеву впервые с момента вступления Трампа в должность главы Белого дома в январе.

«По словам источников, выделение новых средств может быть призвано послать сигнал России, которая в последние дни наносит град ударов по Украине беспилотниками и ракетами, — говорится в материале. — Источник возможных новых финансовых средств для Украины неясен. Однако американские должностные лица сообщили CBS News, что у Дональда Трампа есть в распоряжении $3,85 млрд, оставшихся от Джо Байдена, (который пользовался. — RT) президентскими полномочиями по экстренной передаче вооружений, — эти средства можно задействовать для поставки американского военного оборудования на Украину».

«Ключевой камень преткновения»

При этом американские власти опасаются проблем, связанных с запасами оружия в самих США, сообщает Politico.

«По словам осведомлённого источника, в прошлом месяце заместитель министра обороны Стивен Файнберг созвал руководителей оборонных предприятий на встречу у себя в кабинете, чтобы обсудить опасения, связанные с запасами вооружений. Источник сообщил, что те же опасения высказывала и администрация Байдена в последние месяцы своей работы: украинский конфликт, а также продолжающиеся операции на Ближнем Востоке привели к сокращению боеприпасов на складах Пентагона», — отмечает издание.

Журналисты, сославшись на представителей американского Министерства обороны, добавили, что США ранее приостановили поставки вооружений Украине из-за опасений Вашингтона относительно сокращения запасов.

Politico также напоминает, что пакет помощи Украине, поставки которого были приостановлены в этом месяце, включал 30 зенитных ракетных комплексов Patriot и сотни единиц высокоточного оружия, которое ВСУ используют как в наступательных, так и в оборонительных целях.

Впрочем, по данным The Guardian, США располагают лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для осуществления всех военных планов Пентагона, а выполнение новых заказов «может занять годы, в зависимости от степени приоритетности контракта».

Как считает издание, проблема американского военного производства «остаётся ключевым камнем преткновения» для возобновления оружейных поставок киевскому режиму со стороны Соединённых Штатов.