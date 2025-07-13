Ван И оценил отношения Китая и РФ после встречи с Лавровым

Отношения Москвы и Пекина являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье, 13 июля, прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. На полях мероприятия он провел переговоры с китайским коллегой.

«Китайско-российские отношения в сегодняшнем мире являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами», — отметил Ван И.

По его словам, обе стороны всегда рассматривали и продвигали сотрудничество во всех областях «с исторической глубины, стратегической высоты и долгосрочной точки зрения».

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Ранее сообщалось, что Лавров в субботу, 12 июля, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Вонсан.

Кроме того, он провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и подписал план взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами на 2025-2027 годы.