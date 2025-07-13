Мерц высказался о кризисе в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что никакого кризиса в правящей коалиции, состоящей из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), нет, несмотря на разногласия, вызванные выбором судей в Федеральный конституционный суд ФРГ.

"В пятницу было нехорошо, но это не кризис, не кризис демократии, не кризис правительства", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD. "Нам не удалось избрать трех судей Федерального конституционного суда в первом туре", - признал он. "Это неприятно, но это не то, что нас расстроит. Может случиться, что мнения различаются и не все члены парламента придерживаются того же мнения, что и лидер фракции, но это становится очевидным только в последний момент", - констатировал Мерц.

В то же время он отметил, что нужно было предвидеть возникновение такого недовольства.

В свою очередь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF указал, что правящая в ФРГ коалиция навредила сама себе спором о составе Федерального конституционного суда. Он также призвал принять решение по кандидатуре судей Конституционного суда "в ближайшее время".

"Сами себе навредили": президент Германии выступил с резким заявлением

11 июля в Бундестаге впервые за 76 лет была сорвана запланированная процедура назначения судей в Федеральный конституционный суд. Причиной этого стало то, что фракция ХДС/ХСС выступила против одной из кандидаток от социал-демократов - профессора Фрауке Брозиус-Герсдорф. Незадолго до избрания судей фракция обвинила ее в плагиате в докторской диссертации. Таким образом, голосование по всем трем кандидатам было отменено, заседание Бундестага прервано, а выборы судей перенесены на осень.