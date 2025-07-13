"Сами себе навредили": президент Германии выступил с резким заявлением

Правящая коалиция в Германии навредила себе, отказавшись утверждать кандидата в конституционные судьи от соперничающей партии. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

На этой неделе бундестаг должен был назначить трех судей Федерального конституционного суда. Однако коалиция ХДС/ХСС потребовала исключить из голосования кандидата от СДПГ Фрауке Брозиус-Герсдорф. Ее обвинили в плагиате при написании докторской диссертации и излишнем либерализме.

В ответ социал-демократы заявили, что правящий блок занимается клеветой и использует пиар-технологии.

«Уже ясно, что коалиция в любом случае сама себе навредила», — подвел итог Штайнмайер.

Он призвал выбрать судей конституционного суда как можно скорее.