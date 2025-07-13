Судью, которую критиковал Маск, назначили председателем КС

Бывший советник экс-президента Румынии Клауса Йоханниса Елена Тэнэсеску, которую ранее критиковал Илон Маск, избрана председателем Конституционного суда (КС).

"После тайного голосования большинством голосов присутствующих судей госпожа Елена-Симина Тэнэсеску избрана председателем Конституционного суда сроком на три года", - говорится в пресс-релизе на сайте КС.

В феврале 2025 года Маск обвинил Тэнэсеску в отмене президентских выборов в республике.

"Судья, отменившая выборы в Румынии, связана с сетью [миллиардера Джорджа] Сороса. Елена-Симина Тэнэсеску - судья, стоящая за шокирующими событиями в Румынии", - написал тогда Маск в Х.

Согласно Конституции Румынии, КС состоит из девяти судей, которые назначаются на девятилетний срок без права продления. Трое судей назначаются Палатой депутатов (нижняя палата парламента), трое - Сенатом (верхняя палата парламента) и трое - президентом страны. Тэнэсеску стала членом Конституционного суда в 2019 году по предложению Йоханниса.

Прошедшие в 2024 и 2025 году президентские выборы в Румынии сопровождались громкими скандалами. После того, как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом в первом туре, итоги голосования были отменены решением Конституционного суда, а Джорджеску сняли с президентской гонки.

На повторных выборах в мае во втором туре победил мэр Бухареста Никушор Дан, однако его соперник, лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, обжаловал в КС итоги голосования. Политик утверждает, что результаты были сфальсифицированы. В частности, его штаб обвинил власти Молдавии в организованном подвозе избирателей. Однако суд отклонил это ходатайство как необоснованное.