Фон дер Ляйен пригрозила Трампу

Евросоюз готов ввести контрмеры против США, если Вашингтон действительно введет пошлины против объединения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Послание опубликовано на официальном сайте ЕК.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о введении торговых пошлин в размере 30% на товары ЕС и Мексики с 1 августа нынешнего года. По его словам, эти тарифы идут отдельно от секторальных.

«Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа. В то же время мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер в случае необходимости», — отметила фон дер Ляйен.

Чиновница уточнила, что Евросоюз открыт и привержен принципам справедливой торговли. Она добавила, что объединение намерено переговорным путем решать все проблемы с Соединенными Штатами.

Трамп может ввести 500-процентные пошлины на российскую нефть

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что США навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российских энергоресурсов. По его словам, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона.