В Испании проходят массовые погромы

В Испании начались беспорядки после нападения на 68‑летнего мужчину по имени Доминго на кладбище в Торре-Пачеко, пишет газета El País.

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Как говорится в публикации, беспорядки начались 11 июля во время митинга — поводом стало нападение на пенсионера, который просто прогуливался утром возле своего дома.

По словам мужчины, на него напали несколько людей, предположительно, марокканцев — они, как утверждает пострадавший, говорили на другом языке.

«Если бы они сказали «отдайте мне часы» или что-то в этом роде, я бы понял», — цитирует его La Sexta.

Столкновения продолжаются уже второй день — массовые погромы распространились на разные регионы Испании.

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Европейский союз должен принять комплексное решение проблемы миграции.