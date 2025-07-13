Встреча Трампа с лидерами пяти африканских стран обернулась скандалом

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами пяти африканских стран в Белом доме обернулась дипломатическим скандалом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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Американская администрация оказывала давление на глав африканских государств, чтобы они приняли депортированных США мигрантов, которых отказались принять на родине. Также был нарушен дипломатический протокол — Белый дом принял лидеров Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау одновременно, что стало беспрецедентным случаем в международной практике. Их объединяет только географическое расположение на территории Западной Африки, но кардинально различаются их исторические судьбы, политическое обустройство и языки.

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Трамп похвалил английский президента Либерии Джозефа Боакаи, упустив из виду, что национальным языком страны является английский, а сам Боакаи окончил университет американского штата Канзас. Президент США отнесся к гостям максимально неуважительно, продемонстрировал безграмотность и незнание ситуации в этих странах, более того, Трамп не знал, как кого зовут. Наблюдатели отметили унизительный и неоколониальный подход Вашингтона на этой встрече.

Госдепартамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов до того, как их лидеры прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности. Пока неясно примет ли предложение хотя бы одна из стран после такого приема.

Ранее сообщалось, что Трамп в шутку назвал опасной работу президента США и задумался бы о том, стоит ли бороться за свой пост, если бы знал, однако его об этом никто не предупредил.