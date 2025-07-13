Анонсированы переговоры Рютте и Трампа в США

Генсек НАТО Марк Рютте намерен провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне 14–15 июля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 14 и 15 июля посетит США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба альянса.

В программе визита также значатся встречи Рютте с членами Конгресса США. По данным альянса, обсуждаться будут ключевые вопросы сотрудничества НАТО и США в сфере безопасности.

В официальном сообщении сказано: «Генсек НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14–15 июля. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также с членами Конгресса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на упреки в подхалимстве перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Рютте ранее заявил, что, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, он считает, что «папочка иногда должен резко выражаться». Американский президент затем согласился сравнить себя с «папочкой».