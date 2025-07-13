В Киеве заявили о гибели расстрелявших полковника СБУ киллеров

Высокопоставленного полковника СБУ в Киеве ликвидировали иностранцы, которые выполняли задание спецслужбы другой страны. Сегодня утром они были убиты в перестрелке. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на нацполицию.

В нацполиции утверждают, что «фигуранты выполняли задачи вражеской спецслужбы». Им передали информацию о местонахождении схрона с оружием, с помощью которого они устранили высокопоставленного члена СБУ — полковника Воронича.

Утверждается, что ликвидаторы пытались «залечь на дно», но «их местонахождение установили».

Убийство полковника СБУ в Киеве назвали добрым знаком

В свою очередь глава СБУ Малюк заявил, что полковника СБУ Воронича застрелили мужчина и женщина. По его словам, их пытались задержать сегодня утром в Киевской области, но они оказали сопротивление и были убиты.

В ориентировке полиции на киллеров было названо имя — Нармин Гулиева. Это распространенная в Азербайджане имя и фамилия, отмечает «Страна».

Ранее американская газета рассказала, чем занимался Воронич, которого в четверг киллер расстрелял возле жилого здания в Киеве.