Помощники Карла III и принца Гарри провели тайную встречу в Лондоне

Представители короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели закрытую встречу в Лондоне. Об этом пишет газета Daily Mail.

По данным газеты, встреча прошла на прошлой неделе в здании Королевской заморской лиги — частном лондонском клубе. Стороны провели спокойный разговор, обсудив давно накопившиеся вопросы.

На встрече присутствовали глава PR-отдела принца Гарри Мередит Мейнс, его помощник Лиам Магуайр и секретарь Карла III по связям с общественностью Тобин Андреа.

Этот шаг может начать процесс восстановления диалога между принцем Гарри, его женой Меган Маркл и другими членами королевской семьи, предположили эксперты.

«Предстоит пройти длинный путь, но канал связи заработал впервые за много лет», — отметили журналисты.

Напомним, серьезный раскол в королевской семье произошел в 2020 году, когда супруги принц Гарри и Меган Маркл отказались от монарших полномочий и переехали на постоянное место жительства в США. Супруги лишились всех королевских привилегий.

Отношения продолжили ухудшаться со временем. Гарри и Маркл дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем пара обвинила королевскую семью в расизме и плохом обращении.

Ранее принц Уильям сообщил, что готов восстановить отношения с младшим братом Гарри при условии, что тот разведётся с Меган Маркл.