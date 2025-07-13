Стало известно о ранении президента Ирана во время атаки ЦАХАЛ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил лёгкое ранение в ногу в результате одного из ударов ЦАХАЛ в середине июня, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на иранские СМИ.

По данным газеты, 15 июня, на третий день после начала военной операции Израиля в Иране, атаке подвергся подземный комплекс на западе Тегерана.

Пезешкиан: Израиль не сумел достичь своих целей

В комплексе в этот момент находились президент страны, председатель национального парламента, глава судебной системы и ряд других высокопоставленных лиц.

Удары были нанесены по входам и выходам из объекта, шестью снарядами в общей сложности. При этом участники совещания смогли выбраться из объекта через другой выход.

Ранее сообщалось, что в первые дни после начала конфликта погибли многие высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Часть из них погибла вместе с семьями.