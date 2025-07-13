На Украине военкомы насмерть забили гражданина Евросоюза, отказавшегося воевать за ВСУ, но власти в Брюсселе это не волнует. Они по-прежнему намерены поддерживать пользующийся безнаказанностью Киев. Об этом заявил представитель венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

В соцсети Х Кошкович прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Брюссель и «коалиция желающих» продолжат «давить на Москву и поддерживать Киев».

«Они только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них», — написал Кошкович об украинских властях.

Фон дер Ляйен призвала не считать Евросоюз наивным

По его словам, убитый Йожеф Шебештьен жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС.

«Волнует ли данный факт эту женщину?» — задался вопросом правозащитник.

Сорокапятилетний житель города Берегово Йожеф Шебештьен имел двойное гражданство — Венгрии и Украины. В середине июня его схватили на улице представители украинского ТЦК и насильно привезли на призывной пункт. Там венгра жестоко избили железным прутом за отказ ехать на фронт.

В начале июля Йожеф умер от травм в больнице.

После этого в Будапеште прошли акции протеста, а на ворота посольства Украины повесили украинский флаг с надписью «Убийцы».