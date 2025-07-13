Макрона раскритиковали за поведение на встрече с Стармером

Известная британская телеведущая Энн Даймонд раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за излишне неформальное поведение на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет обозреватель Джорджия Пирс в статье для телеканала GB News.

Критика прозвучала на фоне подписания предварительного соглашения между Великобританией и Францией по миграционному вопросу. Согласно озвученным планам, Лондон будет возвращать незаконных мигрантов, пересекших Ла-Манш, а Париж взамен примет законных просителей убежища, уточнила Пирс.

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Даймонд выразила возмущение тем, как оба лидера на протяжении визита то и дело обнимались перед телекамерами, заметила автор статьи.

«Это выглядит неестественно. В какой-то момент они даже отвлеклись, но заметив, что их всё ещё снимают, вновь бросились в объятия», — отметила телеведущая.

По мнению Даймонд, поведение лидеров похоже на дешевую PR-акцию, в ходе которой они пытаются показать, что дружные и работают вместе над ключевыми проблемами.

Ранее сообщалось, что встреча Макрона с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обернулась конфузом — турецкий лидер жестко поставил на место французского коллегу.