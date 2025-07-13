На Украине военный медик из 94-го батальона 10-й бригады отказалась от госнаград в ответ на то, что Владимир Зеленский заявил о лишении гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В Сети распространяют видео ее обращения к Зеленскому.

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«Владимир Александрович… в своем обращении вы сказали, что все «такие люди, как митрополит Онуфрий», должны быть лишены гражданства. Так вот: каждое слово, сказанное на протяжении всей его жизни митрополитом Онуфрием, каждый его шаг, каждое действие я лично поддерживаю. Поэтому вам нужно лишить меня гражданства», – отмечает военная ВСУ.

Также она заявила, что отказывается от всех наград и орденов, которые ей были вручены во время правления Зеленского.

Напомним, на Украине сжигают тела переданных по обмену солдат ВСУ.