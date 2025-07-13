Зеленский дал неожиданное обещание о своем будущем

Владимир Зеленский заявил, что не намерен оставаться на посту главы государства на протяжении десятилетий. Об этом он сказал в интервью BBC.

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«Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне», - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, он намерен «пройти через эту работу» и при этом «сохранить уважение и самоуважение».

Его жена Елена ранее заявила, что надеялась на поражение мужа на выборах в 2019 году.