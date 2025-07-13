Поляки обвиняют ЕС: продолжают платить России миллиарды за энергоносители

РИА "ФедералПресс"

Несмотря на санкционное давление, российская экономика продолжает получать существенные финансовые вливания из Европы. Об обходных путях и схемах, позволяющих России оставаться крупным поставщиком энергоресурсов для ЕС, сообщает польское издание Gazeta Prawna.

Поляки обвиняют ЕС: продолжают платить России миллиарды за энергоносители
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«Несмотря на политику ограничения импорта ископаемого топлива из России, действующую уже более трех лет, страны Евросоюза продолжают переводить миллиарды евро российским экспортерам», – заявляют авторы издания Gazeta Prawna, передает АБН24.

Несмотря на то, что санкции, введенные США и Европейским Союзом, были направлены на ослабление российской экономики и лишение ее ключевых доходов, поток средств из Европы в Россию не прекратился. По информации Gazeta Prawna, в 2024 году европейские государства перевели около 22 миллиардов евро за российскую нефть, газ и уголь.

Польские журналисты отмечают, что Россия умело использует «лазейки» в санкционном режиме. В частности, значительные объемы сырья, включая сжиженный природный газ (СПГ) и сырую нефть, поступают в Европу через третьи страны, такие как Индия и Турция. Эта схема включает в себя использование так называемого «теневого флота» и перевалку грузов в территориальных водах Евросоюза, что позволяет обходить прямые запреты на импорт. Помимо этого, как выяснили аналитики издания, Россия продолжает экспорт энергоносителей в Европу по некоторым трубопроводам, которые не попали под санкции.

Таким образом, существуют два основных канала, через которые российское топливо продолжает поступать на европейский рынок: действующие трубопроводы и реэкспорт через третьи страны с использованием «теневого флота» и перевалки в территориальных водах ЕС.

Напомним, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Соединенные Штаты Америки увеличили тарифы на ввозимую продукцию из Европейского союза (ЕС) в результате ошибочных решений европейских политиков и непрофессионализма главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1