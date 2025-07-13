Несмотря на санкционное давление, российская экономика продолжает получать существенные финансовые вливания из Европы. Об обходных путях и схемах, позволяющих России оставаться крупным поставщиком энергоресурсов для ЕС, сообщает польское издание Gazeta Prawna.

«Несмотря на политику ограничения импорта ископаемого топлива из России, действующую уже более трех лет, страны Евросоюза продолжают переводить миллиарды евро российским экспортерам», – заявляют авторы издания Gazeta Prawna, передает АБН24.

Несмотря на то, что санкции, введенные США и Европейским Союзом, были направлены на ослабление российской экономики и лишение ее ключевых доходов, поток средств из Европы в Россию не прекратился. По информации Gazeta Prawna, в 2024 году европейские государства перевели около 22 миллиардов евро за российскую нефть, газ и уголь.

Польские журналисты отмечают, что Россия умело использует «лазейки» в санкционном режиме. В частности, значительные объемы сырья, включая сжиженный природный газ (СПГ) и сырую нефть, поступают в Европу через третьи страны, такие как Индия и Турция. Эта схема включает в себя использование так называемого «теневого флота» и перевалку грузов в территориальных водах Евросоюза, что позволяет обходить прямые запреты на импорт. Помимо этого, как выяснили аналитики издания, Россия продолжает экспорт энергоносителей в Европу по некоторым трубопроводам, которые не попали под санкции.

Таким образом, существуют два основных канала, через которые российское топливо продолжает поступать на европейский рынок: действующие трубопроводы и реэкспорт через третьи страны с использованием «теневого флота» и перевалки в территориальных водах ЕС.

Напомним, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Соединенные Штаты Америки увеличили тарифы на ввозимую продукцию из Европейского союза (ЕС) в результате ошибочных решений европейских политиков и непрофессионализма главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1