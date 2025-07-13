Стало известно, что Брижит хочет уйти от Макрона: подробности

Общественность вновь обсуждает отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит после ее публичного отказа подать ему руку. Психолог Сергей Ланг заявил, что такое поведение может указывать на серьезные претензии и неприязнь со стороны первой леди.

«Поведение жены Макрона говорит о том, что она имеет к нему очень серьезные претензии, накопленную обиду, которая никак в их паре не проговаривается. Обиды и ненависть приводят к подобным действиям, что она и руку не хочет подавать, и пощечину ему влепила. Это говорит о том, что Макрон ее держит, прежде всего, финансами и своим политическим статусом», – отметил специалист, передает aif.ru.

Инцидент, зафиксированный камерами, вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ, спровоцировав обсуждение внутренней динамики отношений президентской четы. Ланг убежден, что такое поведение свидетельствует о глубоко укоренившихся проблемах, которые супруги не могут или не хотят решать открыто.

По мнению психолога, многие женщины, находящиеся в браке с влиятельными мужчинами, остаются вместе не из-за любви или личных качеств партнера, а исключительно из-за его статуса и финансового благополучия. Эксперт подчеркнул, что за внешним фасадом благополучия может скрываться глубокое презрение и неприязнь к супругу. Ланг также выразил мнение о перспективах брака Макронов. Он считает развод вполне вероятным, но не в ближайшем будущем.

По его словам, если бы Брижит Макрон имела возможность разорвать отношения без негативных последствий для себя, она бы не стала устраивать подобные публичные «спектакли». Психолог намекнул, что первая леди Франции вынуждена оставаться в браке из-за внешних факторов, а ее демонстративное поведение – это способ выразить внутренний протест. Напомним, что первая леди Франции Брижит Макрон в очередной раз выставила своего супруга Эммануэля в неудобном положении перед общественностью. Во время визита в Великобританию она проигнорировала его протянутую руку, когда спускалась по трапу самолета.