Трамп изменился после покушения в 2024 году

Поведение американского лидера Дональда Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в прошлом году.

Такое заявление опубликовало агентство Associated Press, утверждая, что об этом говорят друзья и союзники политика.

«Они видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определённых аспектах: он стал более внимательным и благодарным», — говорится в статье.

При этом уточняется, что вместо ограждения себя от травмирующего события Трамп окружил себя памятными вещами, напоминающими ему об одном из «самых мрачных эпизодов современной политической истории».

«Он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: «Борись, борись, борись!» — передаёт агентство.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон при этом ранее выразил предположение в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что у Трампа начались возрастные изменения психики.

Ранее американский лидер попросил предоставить ему снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный после попытки покушения на него в Пенсильвании в прошлом году.