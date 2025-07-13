Раскрыты последствия покушения на Трампа

Поведение президента США Дональда Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году. С таким мнением выступило агентство Associated Press.

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Журналисты отмечают, что друзья Трампа видят в его поведении повышенную бдительность во время выступлений сцене. Кроме того, он стал более внимательным и благодарным. Трамп также окружил себя вещами, которые напоминают ему о покушении.