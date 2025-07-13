Трамп предупреждал Маска о расхождении их позиций по электромобилям

Президент США Дональд Трамп заявил, что с самого начала предупреждал американского бизнесмена Илона Маска, что их позиции по поводу электромобилей расходятся и что это может помешать их сотрудничеству. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу Fox News.

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По словам главы Белого дома, в законе о госрасходах много хороших положений. Например, он хорош с точки зрения энергетики.

"Он отменил мандат на электромобили, что, как вы знаете, задело Илона [Маска]. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня. Я сказал ему: "Ты никогда не будешь со мной, потому что я отменю мандат", - поделился Трамп.

Американский лидер уточнил: в нем говорилось, что через несколько лет у всех будут электромобили. Президент США с этим не согласился, потому что не все хотят приобретать подобное авто. В итоге, отметил Трамп, все закончилось тем, что Маск "очень расстроился" из-за подписания данного закона.

До этого глава Белого дома прокомментировал решение бизнесмена о создании новой политической партии в стране. Он заявил, что с сожалением наблюдает за тем, как Илон Маск буквально "сошел с ума". При этом, по словам Трампа, идея миллиардера обречена на провал.