СМИ: украинцы уезжают из США из-за миграционной политики Трампа

Некоторые украинцы, которые прибыли в США после начала украинского конфликта, возвращаются в Европу из-за новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа. Об этом пишет французская газета Le Monde.

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"В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем", - говорится в публикации.

Газета пишет, что украинцы массово перебираются в Европу, опасаясь депортации и других санкций. Как утверждает Le Monde, многие украинцы разочаровались в американском лидере на фоне его непостоянства в поддержке украинского правительства, а также из-за суровых мер в отношении тех, кто приехал после начала украинского конфликта.