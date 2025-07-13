Глава национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что скоро рассекретит документы администрации Джо Байдена. Они касаются злоупотреблений методами борьбы с внутренними экстремистами.

По ее словам, в первый день работы администрации Байдена помощник по национальной безопасности выпустил служебную записку о преследовании внутренних экстремистов. Этот документ фактически заложил основу для преследований.

К категории внутренних экстремистов отнесли противников ограничений периода пандемии, родителей, опасавшихся вакцинации детей, а также несогласных с действиями властей.

Эти группы были признаны опасными внутренними экстремистами. Это обозначение использовалось для ограничения свободы слова американцев через технологические компании, сказала Габбард.

Глава нацразведки призвала разоблачить тактику глубинного государства, чтобы предотвратить повторение ситуации.

Ранее сообщалось, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми попали под уголовное следствие из-за их связи с продвижением в 2016 году теории об отношениях президента США Дональда Трампа с Россией.