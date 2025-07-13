СМИ: переменчивость позиции Трампа может лишить Украину будущего

Переменчивость позиции американского президента Дональда Трампа по вопросу Украины может лишить эту страну будущего и осложнить дальнейшее восстановление и финансирование.

Из-за этого, как утверждает британская газета The Telegraph, способность Украины самостоятельно определять свою судьбу становится ещё более неопределённой, чем когда-либо.

В статье уточняется, что частая смена позиции Трампа, резко осуждающего то украинскую, то российскую сторону, уже привела к тому, что американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.

При этом в CBS заявили, что Трамп может выделить дополнительную военную помощь Украине.

В Politico ранее также писали, что Трамп может поставить оружие Украине на сотни миллионов долларов.