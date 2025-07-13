В Британии рассказали о нанесенном Трампом ущербе для Украины

Будущее Украины по-прежнему определяется прихотями одного человека — президента США Дональда Трампа, говорится в материале британского издания The Telegraph.

Изменчивость позиции Белого дома, крупнейшего донора для Украины, навредило Киеву, в частности, с вопросом восстановления после конфликта. «Способность страны самостоятельно определять свою судьбу становится более неопределенной, чем когда-либо», — следует из публикации.

Как отмечает The Telegraph, американская транснациональная инвестиционная компания BlackRock остановила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины. «Тревожным для Украины является то, что, как сообщается, именно избрание Трампа побудило BlackRock в конечном итоге струсить и уйти», — говорится в материале.

Ранее Bloomberg сообщило, что BlackRock прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале января. Действия важного украинского спонсора агентство назвало «ударом в спину». Решение объясняли в материале возросшей неопределенностью относительно будущего страны из-за политики Трампа.