Трамп посчитал «список Эпштейна» творением демократов

Президент США Дональд Трамп назвал связанное с финансистом Джеффри Эпштейном творением демократов, обвинив их в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

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«Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные [бывшим президентом США Бараком] Обамой, [продажной бывшим госсекретарем] Хиллари Клинтон», — отметил Трамп.

Ранее Минюст США и ФБР пришли к выводу об отсутствии доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел «список клиентов».

До этого миллиардер Илон Маск согласился с призывом опубликовать неотредактированные материалы по делу Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками.