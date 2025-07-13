Маск обратился с призывом кТрампу

Миллиардер Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X.

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«Серьезно, он произнес слово "Эпштейн" шесть раз, пока призывал всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — заявил Маск, описывая поведение Трампа.

Маск выразил недоверие Трампу из-за дела Эпштейна

В начале июля миллиардер согласился с призывом опубликовать неотредактированные материалы по делу Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками. «Да», — ответил Маск под публикацией с призывом рассекретить материалы дела.

Ранее Трамп посчитал «список Эпштейна» творением демократов. Президент США задался вопросом, зачем публиковать документы, которые, по его словам, «были написаны» бывшим американским лидером Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.