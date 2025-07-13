Трамп заявил о расследовании «мошеннических выборов» 2020 года

По словам Дональда Трампа, не признающего результаты выборов президента США 2020 года, генеральный прокурор Пэм Бонди ведет расследование предполагаемых махинаций в ходе этого голосования.

«Выборы 2020 года были мошенническими и украденными, они пытались сделать то же самое в 2024 году. Эти (действия – прим. ред.) она (Бонди – прим. ред.) изучает в качестве генпрокурора», – написал политик в социальной сети Truth Social.

Американский лидер также выразил свое возмущение в связи с критикой, направленной против Бонди из-за ее работы по делу бывшего финансиста Джеффри Эпштейна. Глава государства выразил обеспокоенность положением генпрокурора и трудностями, с которыми сталкиваются другие сотрудники его ведомства, передает aif.ru.

Напоминаем, ранее Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза. Между тем экс-аналитик ЦРУ сообщил о тревожном состоянии Трампа.