На турецко-сирийской границе закрыли пункт пропуска

Правительство Сирии приняло решение закрыть контрольно-пропускной пункт «Кесаб», расположенный на границе с Турцией. Об этом пишет сирийская газета Al Watan.

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КПП решили закрыть из-за распространения лесных пожаров в сирийской провинции Латакия.

"Главное управление сирийских наземных и морских пограничных пунктов сообщило, что в связи с распространением лесных пожаров в горах у побережья и их приближением к пограничной стене пропускной пункт "Кесаб" временно закрыт для граждан", - информирует издание.

Однако пункт пропуска останется открытым для спецтехники и турецких гуманитарных организаций, помогающих в борьбе с огнем в провинции.

Отметим, что с огнем в Латакии борются более 150 бригад сирийской гражданской обороны, пожарные и волонтеры. Помощь им также оказывают специалисты из Турции и Иордании.

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром близ Симферополя.