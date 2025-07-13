Ким Чен Ын заявил о поддержке России в ситуации с Украиной

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «безусловной поддержке» действий российского руководства для разрешения ситуации на Украине. Об этом пишет Кореи.

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По данным журналистов, Ким Чен Ын сделал этот комментарий во время своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 июля.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что США и Запад используют Украину как «ударный отряд» против России. Глава Северной Кореи призвал рассматривать конфликт западных стран и России как противостояние, в котором Украина используется в качестве ударного отряда.