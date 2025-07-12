Западные страны ошибочно верят, что Украина — оплот демократии, но это суждение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Некоторые считают, что украинский президент Владимир Зеленский стоит на защите демократии на Украине и во всей Европе, но это не так, развенчал он миф.

Журналист указал, что Зеленский по собственной инициативе отменил выборы на Украине. В статье говорится, что украинский лидер распустил 11 оппозиционных партий, устроил гонения на церковь, а также взял под свой контроль все газеты и телеканалы и «сделал еще множество шагов, свидетельствующих о "повороте в сторону диктатуры"».

Новый выпад Зеленского в адрес России вызвал ярость в Италии

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский нанес Украине серьезный ущерб своей политикой.