Американский журналист рассказал об управляющих США органах

На примере Украины можно убедиться, что США на самом деле управляет не Белый дом, а органы национальной безопасности, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети X.

По его словам, имперская политика органов нацбезопасности охватывает несколько администраций США.

«Например, решение США "европеизировать" войну на Украине, сделав Германию главным вассалом, было принято при администрации бывшего президента Джо Байдена, а теперь добросовестно реализуется нынешним главой государства Дональдом Трампом», — объяснил он на примере Украины.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность выделения Киеву новых поставок оружия и техники на сумму в сотни миллионов долларов.