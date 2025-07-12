В Ереване начался сидячий митинг армянских переселенцев

Организаторы митинга армянских переселенцев из Нагорного Карабаха начали проведение сидячей демонстрации на площади Свободы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие было организовано советом по защите прав арцахцев (Арцах — армянское название Карабаха). Несмотря на официальное разрешение властей на проведение митинга, полиция и мэрия Еревана запретили проведение шествия к зданиям парламента и правительства.

«Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — отметил член совета Артак Мкртчян.

Участники митинга требуют обеспечить защиту прав переселенцев из Карабаха, включая возможность вернуться в свои дома, решить вопросы социального и жилищного характера, внедрить программы поддержки и остановить отток карабахских армян из Армении.

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