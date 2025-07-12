Зеленский вызвал Умерова и намекнул на скорое важное решение

Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и намекнул на скорое важное решение.

"Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов", - написал Зеленский.

Он отметил, что также обсуждалось продолжение работы с европейскими партнерами по финансированию производства дронов и поставки их в войска. Задача стоит значительно увеличить показатели.

"Также готовим нестандартные шаги по поддержке нашей защиты – расширяем географию такой поддержки", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский: пост посла Украины в США может занять Умеров

Кроме этого он отметил, что готовятся изменения в государственных институтах, так как Украине требуется "больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами" и одновременно требуются новые шаги в управлении сферой обороны.

"Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", - пообещал Зеленский.

Ранее Зеленский на пресс-конференции уже сообщал, что обсуждал с послом Украины в США Оксаной Маркаровой ее отставку и склоняется к тому, чтобы заменить ее на Рустема Умерова. Вопросом остается, кто заменит Умерова на посту министра обороны Украины.