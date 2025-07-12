На Украине рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским только после капитуляции Киева. Об этом в интервью газете The Kyiv Independent заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

© Lenta.ru

Подобное условие для встречи глав государств российская делегация, по словам украинского дипломата, якобы фактически выдвинула в ходе недавних переговоров в Стамбуле.

«Мандат Путина — принудить к капитуляции. Их логика противоположна нашей», — утверждает украинский чиновник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заметила, что Киев ждет сигнала от своих западных руководителей по продолжению переговорного процесса с Москвой.

Путин сыграл резервным козырем: все карты по Украине будут раскрыты в понедельник

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров.