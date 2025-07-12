Макрон заявил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США

Франция и Европейская комиссия (ЕК) выражают решительное несогласие с вводимыми США таможенными пошлинами в размере 30 процентов, в Брюсселе ускорят подготовку ответных мер, заявил президент республики Эммануэль Макрон в социальной сети X.

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По мнению политика, важно продемонстрировать решимость Европейского союза твердо отстаивать свои интересы.

«Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», — подчеркнул Макрон.

Трамп заявил о введении пошлин на товары из ЕС

Ранее стало известно, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики.