Трамп пригрозил сбежавшей из США телеведущей лишением гражданства

Американская телеведущая левых взглядов Рози О'Доннелл, которая переехала в Ирландию из-за несогласия с политикой властей США, может потерять свое гражданство. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В субботнем сообщении в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что «серьезно» думает о лишении телеведущей гражданства.

«Из-за того, что Рози О'Доннелл не отвечает интересам нашей Великой страны, я серьезно рассматриваю вопрос о лишении ее гражданства. Она представляет угрозу человечеству и должна остаться в прекрасной стране Ирландия, если они хотят ее оставить. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» — написал президент.

Трамп и О"Доннелл давно критикуют друг друга. В 2006 году телеведущая обвинила президента в изменах женам и аморальном поведении.

В марте нынешнего года О'Доннелл, которая также является актрисой и комиком, объявила, что переезжает в Ирландию.

По ее словам, возвращение в Соединенные Штаты невозможно, пока «с этой администрацией не будет полностью покончено, и она не будет привлечена к ответственности за свои преступления».

Позже О'Доннелл сказала, что первый срок Трампа на посту президента заставил ее переедать и пить.

«Я была очень, очень подавлена. Я переедала. Я сильно пила. Мне было больно от того, что Америка поверила лжи о нем. И мое сердце разбилось от того, что я занимаюсь бизнесом, который создает и продает эту ложь ради прибыли», — заявила она.

4 июля О'Доннелл опубликовала видео, в котором намекала, что она хочет, чтобы левые свергли правительство США. По ее словам, она чувствует себя «в безопасности», живя в Ирландии.