Стало известно о наказании для Секретной службы после покушения на Трампа

Руководящий состав агентов Секретной службы после покушения на Дональда Трампа, состоявшегося в 2024 году в Батлере (штат Пенсильвания), практически никак не наказали. Об этом телеканалу CNN стало известно из осведомленных источников.

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По их словам, после отставки руководителя службы Кимберли Читл на короткий период времени без сохранения зарплаты были отстранены шесть сотрудников агентства, большинство из которых работали в отделение Питтсбурга (Пенсильвания).

Собеседники телеканала уверены, что из питтсбургского отделения хотят сделать козла отпущения, тогда как справедливым было бы отстранение всего руководящего состава и ответственных агентов Секретной службы.

«Ни один из этих оперативников не был привлечен к ответственности, некоторые даже получили повышение», — сказал один из источников, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы сохранить отношения с бывшими коллегами из Секретной службы.

Шесть агентов Секретной службы США отстранены из-за покушения на Трампа

В июле 2024 года во время выступления на предвыборном митинге в Батлере на Трампа было совершено покушение: будущий президент США получил ранение уха.