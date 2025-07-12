Алиев сделал неожиданное заявление о перспективах контактов с Сирией

В последние месяцы, на фоне установления в Сирии новой власти, открылись большие перспективы для развития отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава республики сделал ряд заявлений в ходе встречи в расширенном составе с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Алиев заметил, что Дамаск на протяжении многих лет проводил недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой.

«После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений», — подчеркнул азербайджанский президент.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск.

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Башар Асад оставил пост президента Сирии и вместе с семьей направился в Москву. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.