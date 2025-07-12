В ЕС высказались о торговой войне с США

Пошлины США сильно ударят как по европейским экспортным компаниям, так и по потребителям в самих Соединенных Штатах. Об этом заявила глава Минэкономики Германии Катерина Райхе, передает издание Stern.

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По ее словам, у Европейского союза (ЕС) еще осталось время для переговоров с США, чтобы найти решение ключевых вопросов возникшего между странами торгового конфликта.

«Прагматичный результат переговоров должен быть достигнут как можно скорее», — заключила она.

Сийярто назвал виновных в росте пошлин США

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза и Мексики. Он отметил, что если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам.