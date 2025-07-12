Итальянское издание L’Antidiplomatico раскритиковало Владимира Зеленского, который на конференции в Риме назвал союзниками России «террор и зиму».

Автор статьи уточнил, что эти слова подходят скорее для того, чтобы охарактеризовать действия и выступления Зеленского, а не поступки и слова российских властей.

По его словам, Киев морит голодом собственный народ, спонсирует милитаризацию самых маленьких и отправляет на бойню своих восемнадцати- и шестидесятилетних.

Зеленский, заметил обозреватель, подчиняется планам ЕС и НАТО, направленным на то, чтобы затягивать конфликт до тех пор, пока евроатлантические арсеналы не будут готовы к прямому вооруженному столкновению с Москвой.

«Украинский террор и зима длятся уже как минимум одиннадцать лет», — подчеркнул публицист.

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