«Кабинет некомпетентных»: в США резко выразились о министрах Трампа

Президент США Дональд Трамп при отборе людей на ключевые должности обращал внимание на преданность, а не на профессиональные качества, пишет колумнист газеты The New York Times Морин Дауд. Она добавила, что в итоге американский лидер получил некомпетентное окружение.

По ее мнению, шеф Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, глава Минюста и генеральный прокурор США Пэм Бонди, министр сельского хозяйства Брук Роллинз, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший не справляются со своими обязанностями.

«Если требовать от своих советников чрезмерной преданности, то в конечном итоге вас будут окружать подхалимы, которые не будут с вами честны», — заметила Дауд.

Обозреватель отметила, что собранный Трампом «кабинет некомпетентных людей» плохо влияет на имидж самого американского лидера.

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Политику, уточнила автор статьи, также не следовало назначать министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).