В Италии спецдокладчика ООН по Палестине выдвигают на Нобелевскую премию

В Италии начался сбор подписей в поддержку выдвижения специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующая петиция за три дня собрала более 8,5 тысяч подписей, при этом число подписавшихся продолжает расти.

«С достоинством, самоотверженностью и независимостью Франческа Альбанезе исполняет свои обязанности в рамках вверенного ей мандата, обличая военные преступления, апартеид и геноцид в отношении палестинского населения. <...> Просим парламентариев, официальных представителей власти и институтов, научного сообщества официально поддержать номинацию Альбанезе на Нобелевскую премию мира», — говорится в тексте петиции.

Франческа Альбанезе, итальянский специалист по международному праву, занимающая должность спецдокладчика ООН с 2022 года, заявила, что подготовила шесть докладов для ООН, в которых постоянно указывала на необходимость расследования совершенных преступлений, таких как незаконные задержания, жестокое обращение с несовершеннолетними и геноцид. Она публично осуждала правительство Израиля за блокирование гуманитарной помощи и отключение электроснабжения в секторе Газа, призывала к прекращению поставок оружия в Тель-Авив и выступала за передачу премьер-министра Биньямина Нетаньяху международному правосудию.

9 июля госсекретарь США Марко Рубио ввел санкции против Альбанезе. Он утверждал, что она совместно с Международным уголовным судом (МУС) предпринимала попытки расследования, ареста, задержания и преследования граждан США и Израиля без согласия американских и израильских властей.